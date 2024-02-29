Третя штурмова показала відео зачистки Красногорівки від росіян

Українські військові змогли відбити спробу штурму міста Красногорівка у Донецькій області. Раніше там росіяни частково увійшли в місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
Українські військові опублікували відео боїв за місто. Вони йшли як на відкритій місцевості, так і у зруйнованих будинках приватного сектора. Як розповіли у Третій штурмовій, ворог зміг потрапити у місто минаючи мінні загородження на броні та розпочали просування вулицями.
Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами.
"Понад 100 знищених окупантів і відбите у ворога місто - виконано бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади", - сказано у повідомленні.
Окрім того, на відео можна почути перехоплення розмови росіян, і те як вони скаржаться на українських військових, які відбивають їх атаки.
Нагадаємо, днями росіяни спробували прорвати оборону міста та змогли зайти на його околиці. Однак попри тяжкі бої українським військовим вдалось вибити окупантів і ті відступили.
Раніше в соціальних мережах з'являлися повідомлення про те, що окупанти просунулися до околиць Красногорівки і навіть почали поступово в нього заходити.
В Інституті вивчення війни повідомлялося, що російські війська намагаються використати тактичні можливості, що з'явилися після захоплення Авдіївки, і підтримують відносно швидкий темп наступальних операцій до того, як українські війська встановлять більш згуртовані та складні для проходження оборонні лінії в цьому районі.
Представник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявляв, що українські воїни продовжують оборонну операцію під Авдіївкою. Цьому сприяє рельєф місцевості, зокрема, каскад водосховищ у районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі.
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