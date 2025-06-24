Третья штурмовая контратакует на востоке: уничтожен взвод оккупантов (видео)
Украинские защитники из Третьей штурмовой бригады выбили оккупантов с позиций на границе Харьковской и Донецкой областей. Они уничтожили целый взвод россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую в Facebook.
Как отметили в Третьей штурмовой, украинские воины провели успешные рейдово-ударные действия в районе села Редкодуб Донецкой области.
"В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ. Бойцы бригады зачистили вражеские позиции и закрепились", - добавили в бригаде.
Благодаря усилиям 3-й роты "Karakurt Colony" 2-го механизированного батальона тактическое положение украинских сил на этом направлении улучшилось.
"Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает давление, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения", - отметили в бригаде.
Успешные действия ВСУ
Напомним, ранее Военно-морские силы ВСУ показали, как украинские защитники смогли уничтожить катер с российским десантом вблизи берегов Херсонской области.
Также Генштаб ВСУ сегодня, 24 июня, доложил, что за прошедшие сутки россияне потеряли 1200 солдат.
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