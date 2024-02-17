Третья штурмовая бригада о выходе из Авдеевки: критический момент пройден, но операция еще идет

Пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады отметил, что по состоянию на эту минуту воины заняли новые оборонительные позиции.

"Такие операции еще сложнее, чем штурмовые операции, потому что они максимально слаженные, сейчас ведем оборонительные действия. Враг продолжает работать достаточно активно, но ситуация стала более контролируемой, и сейчас продолжение наступления врага почти невозможно", - сказал Бородин.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и наступит ли Россия дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

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