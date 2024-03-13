Третья штурмовая об Авдеевском направлении: РФ не отступает, ситуация остается сверхсложной

"После выхода из Авдеевки и освобождения населенного пункта Красногоровка Третья отдельная штурмовая бригада продолжает уничтожать врага на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент на счету подразделений бригады:

более 500 ликвидированных окупантов;

до 20 вражеских бронированных машин и танков;

ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян.

"Да, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно Вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", - добавили в бригаде.

Там также отметили, что, несмотря на напряженную ситуацию, Третья штурмовая продолжает стирать вражескую пехоту, отбивать штурмы и не позволяет оккупантам совершить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что недавно украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если бы союзники передали нашим военным боеприпасы вовремя, то с Авдеевки не пришлось бы отступать.

После этого в районе населенного пункта был утрачен контроль над несколькими селами.

На прошлой неделе ВСУ сообщали, что российские оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продвигаться дальше. Основные усилия они сосредотачивают в Новомихайловке.

Как писала газета The New York Times, наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов. Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с небольшим прикрытием.