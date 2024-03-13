Третя штурмова про Авдіївський напрямок: РФ не відступає, ситуація залишається надскладною

"Після виходу з Авдіївки та звільнення населеного пункту Красногорівка Третя окрема штурмова бригада продовжує нищити ворога на Авдіївського напрямку", - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз на рахунку підрозділів бригади:

понад 500 ліквідованих окупантів;

до 20 ворожих броньованих машин і танків;

ЗРК, артсистеми, САУ та значна кількість автотехніки росіян.

"Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно Збройні сили РФ не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною", - додали в бригаді.

Там також зазначили, що попри напружену ситуацію Третя штурмова продовжує стирати ворожу піхоту, відбивати штурми й не дозволяє окупантам здійснити прорив углиб зайнятої оборони на Авдіївському напрямку.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати.

Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Минулого тижня ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писала газета The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.