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Третий случай за последнее время. Задержаны очередные подростки-вандалы, которые крушили поезд

Четверг 16 ноября 2023 15:10
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Третий случай за последнее время. Задержаны очередные подростки-вандалы, которые крушили поезд Фото: Задержаны очередные подростки-вандалы, которые крушили поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Железнодорожники в очередной раз задержали несовершеннолетних вандалов. Подростки повредили пригородный поезд Золочев - Харьков-Пассажирский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Локомотивная бригада 15 ноября вместе с работниками военизированной охраны Укрзализныци в очередной раз задержали вандалов. На этот раз подростки 2007-2010 годов рождения повредили пригородный поезд Золочев - Харьков-Пассажирский", - пишет пресс-служба.

Во время движения вандалы выбили стекло в автоматических дверях вагона.

Они были задержаны и переданы в правоохранительные органы. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Не первый случай

Это уже похожий случай за последние три недели:

По всем трем случаям с малолетними подозреваемыми в совершении уголовных преступлений работают следователи полиции. Вскоре дела будут направлены в суд. Убытки Укрзализныци оцениваются в сотни тысяч гривен", - пишет пресс-служба.

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Укрзализныця
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