Третій випадок за останній час. Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Локомотивна бригада 15 листопада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці вчергове затримали вандалів. Цього разу підлітки 2007- 2010 років народження пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський", - пише пресслужба.

Під час руху вандали вибили скло в автоматичних дверях вагону.

Їх було затримано й передано до правоохоронних органів. Наразі встановлюється сума збитків.

Не перший випадок

Це вже схожий випадок за останні три тижні:

28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин - Київ. Пізніше з'ясувалось що це учні 8 класу ліцею в Бориспільському районі;

10 листопада було затримано неповнолітніх вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський. Тоді ж діти виламали близько 10 сидінь.

По всім трьом випадкам з малолітніми підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень працюють слідчі поліції. Невдовзі справи будуть спрямовані до суду. Збитки Укрзалізниці оцінюються у сотні тисяч гривень", - пише пресслужба.