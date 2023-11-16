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Третій випадок за останній час. Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг

Четвер 16 листопада 2023 15:10
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Третій випадок за останній час. Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг Фото: Затримано чергових підлітків-вандалів, які трощили потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Залізничники вчергове затримали неповнолітніх вандалів. Підлітки пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Локомотивна бригада 15 листопада разом із працівниками воєнізованої охорони Укрзалізниці вчергове затримали вандалів. Цього разу підлітки 2007- 2010 років народження пошкодили приміський поїзд Золочів - Харків-Пасажирський", - пише пресслужба.

Під час руху вандали вибили скло в автоматичних дверях вагону.

Їх було затримано й передано до правоохоронних органів. Наразі встановлюється сума збитків.

Не перший випадок

Це вже схожий випадок за останні три тижні:

По всім трьом випадкам з малолітніми підозрюваними у вчиненні кримінальних правопорушень працюють слідчі поліції. Невдовзі справи будуть спрямовані до суду. Збитки Укрзалізниці оцінюються у сотні тисяч гривень", - пише пресслужба.

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