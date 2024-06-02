Третий украинский боксер получил пропуск на Олимпиаду в Париже

Олимпиада-2024 в Париже

Уже через несколько недель в Париже стартует летняя Олимпиада-2024. Это уже третьи Олимпийские игры, принимаемые Парижом после 1900 и 1924 годов.

Особенностью Олимпиады этого года станут новые виды спорта, в частности брейк-данс, а также возвращение скейтбординга, серфинга и спортивного скалолазания. Подробнее о предстоящей Олимпиаде - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, Олимпиада-2024 получила официальный транслятор в Украине. Украинцы смогут наблюдать за соревнованиями в Париже на платформах Общественного вещателя.

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