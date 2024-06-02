Третій український боксер здобув перепустку на Олімпіаду у Парижі

Перепустку Ловчинський здобув на 2-му світовому кваліфікаційному турнірі, який проходить в таїландському Бангкоку. На турнірі розігрують 51 путівку на Олімпіаду в Парижі.

"В 1/4 фіналу вагової категорії 91 кг українцю протистояв грецький спортсмен Стиліанос Руліас. У поєдинку за омріяну ліцензію Ловчинський здобув перемогу одноголосним рішенням суддів", - розповіли в НОК.

Раніше путівки на Олімпіаду здобули Айдер Абдураімов (57 кг) та Олександр Хижняк (80 кг).