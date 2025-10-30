Третий удар за месяц: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

В ночь на 30 октября Россия в очередной раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. Это уже третий массированный удар по ТЭС в течение месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Как проинформировали в компании, в результате обстрелов серьезно повреждено оборудование нескольких ТЭС. В ДТЭК добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением работы станций.
"Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали энергетические объекты компании более 210 раз.
С ночи Россия массированно атакует территорию Украины дронами и ракетами. Серия мощных взрывов прозвучала в западных регионах страны - в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и других областях.
Напряженная ситуация сложилась в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция. Взрывы там раздавались непрерывно почти три часа.
В Ладыжине Винницкой области, где также находится ТЭС, после ударов исчезло теплоснабжение и водоснабжение.
По информации ОВА, регион подвергся одной из самых мощных атак. В результате прилетов повреждена гражданская и критическая инфраструктура, разрушены жилые дома и транспорт. Пострадали по меньшей мере пять человек.
В Запорожье на фоне российской атаки зафиксировано около 30 прилетов и более десятка раненых, среди них - дети.
В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.
В каких регионах и как сегодня будут выключать свет - читайте в материале РБК-Украина.