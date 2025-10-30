Третий удар за месяц: Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК

Обстрел Украины

С ночи Россия массированно атакует территорию Украины дронами и ракетами. Серия мощных взрывов прозвучала в западных регионах страны - в Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и других областях.

Напряженная ситуация сложилась в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция. Взрывы там раздавались непрерывно почти три часа.

В Ладыжине Винницкой области, где также находится ТЭС, после ударов исчезло теплоснабжение и водоснабжение.

По информации ОВА, регион подвергся одной из самых мощных атак. В результате прилетов повреждена гражданская и критическая инфраструктура, разрушены жилые дома и транспорт. Пострадали по меньшей мере пять человек.

В Запорожье на фоне российской атаки зафиксировано около 30 прилетов и более десятка раненых, среди них - дети.

В Украине после очередного массового удара российской армии были введены почасовые графики отключения света.

