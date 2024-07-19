В Третьей штурмовой рассказали о тактике оккупантов в Харьковской области

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинских воинов в Харьковской области. Для этого враг активно задействует пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина в Telegram .

По его словам, россияне сейчас пополняют свои подразделения в Харьковской области "чем-то наподобие стрелецких батальонов". Это пехота, которая иногда выполняет штурмовые задачи.

"К примеру, подразделению передают батальон пехотинцев и поочередно волнами отправляют на штурмовые задачи. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока еще кто-нибудь не прибежит", - отметил Жорин.

Он добавил, что на некоторых участках такая тактика сработала из-за количества людей и интенсивности. Но большинство такой пехоты уничтожили украинские защитники.

"В том числе большой процент потерь у них из-за запрета на оказание медицинской помощи. Чтобы не отвлекались от основных задач", - рассказал замкомандира Третьей штурмовой.