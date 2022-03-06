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Неможливо домовитися. Арахамія назвав два проблемних питання переговорів з РФ

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Неділя 06 березня 2022 18:00
Неможливо домовитися. Арахамія назвав два проблемних питання переговорів з РФ Фото: глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в переговорах з Росією щодо припинення війни є два проблемних питання. Зокрема, про Крим та визнання "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Єдині частини, за якими практично неможливо домовитися, - це Крим і так звані республіки, які Росія наполягає на тому, щоб ми визнали незалежними. Це неприйнятно для українського суспільства", - заявив він.

При цьому Арахамія додав, що українська делегація досі не знає, як подолати ці бар'єри.

Він також заявив, що українська делегація не готова піти на компроміс щодо територіальної цілісності України в ході переговорів.

"Я не думаю, що у нас зараз є вибір, щоб навіть обговорювати якісь моделі, де ми визнаємо ці території. Наша позиція тверда. Ми готові обговорювати будь-які інші динамічні варіанти, але не визнання цих територій", - додав Арахамія.

Нагадаємо, 7 березня відбудеться третій раунд переговорів Росії та України.

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