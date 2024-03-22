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Треть Харькова уже со светом. Кудрицкий рассказал о ситуации в энергетике по Украине

Пятница 22 марта 2024 20:19
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Треть Харькова уже со светом. Кудрицкий рассказал о ситуации в энергетике по Украине Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове сохраняется сложная ситуация с электроэнергией в результате сегодняшних российских массированных ракетных ударов. Однако по состоянию на сегодняшний день примерно треть города уже со светом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Он отметил, что энергетики были вынуждены применить графики отключений во многих регионах, однако ситуация изменилась.

"Сейчас у нас ограничения остались только в Хмельницкой и Одесской областях", - пояснил Кудрицкий.

Кроме того, по его словам, сложная ситуация сейчас остается в Харькове.

"Там заживлена сейчас критическая инфраструктура, а также по последним данным порядка 30-40% населения уже получило электропитание в Харькове", - рассказал он.

Массированная атака на Украину 22 марта

Напомним, этой ночью российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

  • 55 "Шахедов";
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Под ударом врага была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС, на Запорожской АЭС есть угроза полного обесточивания. Тяжелая ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

Проблемы со светом возникли в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Одесской и Хмельницкой областях. Также атакованы объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской областях.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, атака на энергетику Украины была самой большой с начала полномасштабной войны.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.

Также ранее мы подробно писали о ситуации в Харькове после массированной атаки РФ, где произошел блекаут.

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