Решение Рады о возврате допплат военным усложнило переговоры с МВФ, - глава НБУ

Решение Верховной рады о возврате доплат всем военным на уровне 30 тысяч гривен усложняет переговоры с МВФ, поскольку противоречит обязательствам украинской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Конечно, не дает положительной коннотации разговорам с нашими международными партнерами подобное решение", - сказал он, сказал он в ответ на вопрос о решении Рады.

По его словам, все участники переговорного процесса понимают, что реализация этого решения "достаточно существенно подвесит договоренности, взятые в рамках Меморандума с МВФ".

"Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы в конце концов увидим, результат. И уже от того результата будем исходить" , – сказал он.

Пышный отметил, что в НБУ остаются сторонниками "того сценария и тех договоренностей, которые были закреплены на уровне Меморандума с МВФ".