Возврат 30 тысяч гривен военным: в Раде хотят отложить вопрос

Закон о возврате доплат всем военным в размере 30 тысяч гривен не будут подавить на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Вместо этого в Раде создадут рабочую группу по решению вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя президентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в Telegram .

Арахамия высказался против голосования в Раде постановления №8312-П, после чего закон о возвращении выплат военным нужно подавать на подпись президенту.

По его словам, вопросы военных нельзя решать без участия самих военных.

"Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П и немедленно создать рабочую группу из представителей Верховной рады, правительства и силового блока, чтобы наработать финальное решение по чувствительному для общества вопросу оплаты труда наших защитников", - сообщил он.

Арахамия обнародовал письмо руководства силовых ведомств, которое высказалось против решения Верховной рады о возврате доплат в 30 тысяч гривен в том виде, как оно было принято.

Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк.