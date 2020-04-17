До ліквідації лісових пожеж долучать важку техніку ЗСУ

Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

До гасіння залучать важку військову інженерну техніку

До ліквідації лісових пожеж у Житомирській області буде залучена важка техніка Збройних сил України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

За словами Геращенка, сьогодні Держслужба з надзвичайних ситуацій звернулася до Генерального штабу з проханням надати важку військову техніку для ліквідації лісових пожеж.

"Сьогодні вранці голова ДСНС Микола Чечоткін звернувся до начальника Генштабу Руслана Хомчака з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді залучення важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", що можуть прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості для полегшення доступу легкій пожежній техніці. Така допомога від наших Збройних сил буде надана", - розповів він.

Геращенко додав, що ліквідації лісових пожеж заважає вітер. Наразі рятувальники, перш за все, намагаються не підпустити вогонь до населених пунктів та об'єктів інженерної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до гасіння лісових пожеж на території Житомирської області залучили авіацію ДСНС. Наразі гасити лісові пожежі на території п'яти лісництв допомагають 3 літаки АН-32П.

Також РБК-Україна писало, що у Житомирській області пожежа, яка виникла внаслідок підпалу сухостою, перекинулася на селище Новосілка. Пожежею було пошкоджено 8 будинків.