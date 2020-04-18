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"Укрзалізниця" долучилася до гасіння лісових пожеж у Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 16:01
"Укрзалізниця" долучилася до гасіння лісових пожеж у Житомирській області
Фото: лісова пожежа в Житомирській області (facebook.com/vladyslav.kryklii)

Потяг підвозить воду для гасіння вогню

До гасіння лісових пожеж у Житомирській області залучили техніку "Укрзалізниці". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на сторінці у Facebook.

За словами Криклія, гасити масштабні лісові пожежі в Житомирській області допомагають працівники пожежної охорони "Укрзалізниці". Потяг підвозить 120 тонн води до місця пожежі для заправки автоцистерн.

"До роботи були залучені особовий склад поїзда та члени добровільної пожежної дружини стрілецької команди Коростень. Вогнеборці провели роботу із недопущення поширення вогню на залізничні колії та заправили понад десять автоцистерн для гасіння лісових пожеж", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гасити лісові пожежі в Житомирській області буде допомагати важка військова інженерна техніка. Генштаб Збройних сил України надав Держслужбі з надзвичайних ситуацій машини "БАТ-2", які можуть прокладати дороги у важкодоступній лісовій місцевості.

Також до гасіння лісових пожеж на території Житомирської області вчора залучили авіацію ДСНС. Гасити лісові пожежі в Житомирській області допомагають 3 літаки АН-32П.

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