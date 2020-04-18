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У Житомирській області пожежа перекинулася на два села, згоріли 39 будинків

Новини » Надзвичайні події     18.04.2020 - 15:47
У Житомирській області пожежа перекинулася на два села, згоріли 39 будинків
Ілюстративне фото (zt.dsns.gov.ua)

Вогнеборці врятували від знищення ще 45 дачних будівель

У Житомирській області під час пожеж вогонь перекинувся на два населених пункти, в результаті згоріли 39 дачних будівель. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Повідомляється, що на даний момент в Житомирській області до гасінням пожеж залучено 650 пожежних і 108 одиниць техніки.

"Під час пожеж в екосистемах у Житомирській області вогонь поширився на два населених пункти - села Острова, Личманы, і три хутори Середня, Верхня і Нижня Рудня. Пожежникам вдалося врятувати 45 дачних будівель, 39 було знищено вогнем. Крім того, рятувальникам вдалося ліквідувати вогняну загрозу для житлових будинків шести населених пунктах в смт. Первомайське та селах Виступовичі, Рудня, Девошін, Слобода та Ясинець", - повідомили в МВС.

Також зазначається, що на час пожеж місцеві власті прийняли рішення переселити старовірів з сіл Личманы і Магдин в село Гладковичи. В даний час вони повертаються в свої будинки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісова пожежа, яка сталася внаслідок підпалу сухостою, наближається до села Рудня. Ситуація погіршується із-за сильного вітру.

Крім цього РБК-Україна писало, що в Житомирській області пожежа, що виникла в результаті підпалу сухостою, перекинулася на селище Новосілка. Пожежею було пошкоджено 8 будинків.

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