ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Третє зафрахтоване ООН судно зайшло в український порт під навантаження зерном для Африки

Новость на русском →
Київ, Понеділок 12 вересня 2022 19:39
Третє зафрахтоване ООН судно зайшло в український порт під навантаження зерном для Африки Фото: зафрахтоване ООН судно зайшло в український порт під навантаження зерном для Африки (t.me/miUkraune)
Автор: Константин Широкун

Третє зафрахтоване ООН судно зайшло в порт "Чорноморськ" під навантаження агропродукцією для африканських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, прибув в порт під навантаження 30 тисяч тонн пшениці. Після завантаження продовольство буде відправлено в Ефіопію, частина населення якої, згідно з висновками ООН, знаходяться на межі продовольчої катастрофи.

"З початку реалізації ініціативи вже відправлені два судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою. На їх борту понад 60 тисяч тонн української пшениці для жителів Ємену та Ефіопії. Нашими партнерами буде додатково закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в країни, які страждають нестачею продовольства", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, для України максимально швидкий і ефективний процес прийому, навантаження і відправки цих суден є беззаперечним пріоритетом. В ході реалізації зернової ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 122 судна вирушили з українських портів. На їх борту близько 2,78 млн тонн продовольства.

Нагадаємо, що сьогодні з українських портів вийшов ще один караван із зерном. З портів вийшло дев'ять суден, завантажених українською агропродукцією.

Також повідомлялося, що напередодні з одеських портів не зміг вийти черговий караван суховантажів з українською агропромисловою продукцією через негоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України ООН
NEWS
Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області
Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області
DAILY
Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян