Третє зафрахтоване ООН судно зайшло в український порт під навантаження зерном для Африки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Сьогодні балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, прибув в порт під навантаження 30 тисяч тонн пшениці. Після завантаження продовольство буде відправлено в Ефіопію, частина населення якої, згідно з висновками ООН, знаходяться на межі продовольчої катастрофи.

"З початку реалізації ініціативи вже відправлені два судна, зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою. На їх борту понад 60 тисяч тонн української пшениці для жителів Ємену та Ефіопії. Нашими партнерами буде додатково закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в країни, які страждають нестачею продовольства", - зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, для України максимально швидкий і ефективний процес прийому, навантаження і відправки цих суден є беззаперечним пріоритетом. В ході реалізації зернової ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 122 судна вирушили з українських портів. На їх борту близько 2,78 млн тонн продовольства.