Запаси вугілля падають, ТЕС вимушені припинити підготовку до зими, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву члена наглядової ради "Донбасенерго" Юрія Сакви.

"На карті НЕК "Укренерго" зарясніли червоні квадратики аварійних ремонтів вугільних блоків. Запаси на складах ТЕС продовжують танути, ще трохи жари і вугільні блоки можуть стати теж недоступними ще до зими", - повідомив експерт на своїй сторінці на Facebook.

Він наголосив, що уже станом на 8 липня були недоступними 1000 МВт АЕС, 800 МВт Слов’янської ТЕС і 1000 МВт київських і харківських ТЕЦ.

За даними Міністерства енергетики, лише за 8 липня запаси вугілля на складах ТЕС скоротилися на 10 тис тонн. ТЕС використали 55,4 тис тонн, а постачання склало лише 44,6 тис тонн.

Нагадаємо, 6 липня зупинила роботу Слов’янська ТЕС "Донбасенерго". Системний оператор присвоїв станції статус "дефолт".

В "Донбасенерго" заявили, що ТЕС не може продовжувати працювати в збиток через аномальне падіння цін, спричинене спекуляціями на ринку на добу вперед (РДВ). Компанія закликала Регулятор НКРЕКП виправити ситуацію і переглянути правила роботи ринку, які дозволяють такі маніпуляції.

На початку липня ціна на РДВ впала до історичного мінімуму 40 коп/кВт година, що кратно нижче собівартості виробництва електроенергії на АЕС і ТЕС.

Міністерство енергетики звернулося до регулятора з проханням заборонити спекулянтам займатися маніпуляціями на ринку на добу наперед.