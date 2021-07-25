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Через відсутність вугілля і газу не працюють 11 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ,- " Укренерго"

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Києва, Неділя 25 липня 2021 15:56
Через відсутність вугілля і газу не працюють 11 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ,- " Укренерго" Фото: через відсутність вугілля і газу не працюють 11 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

11 енергоблоків теплових електростанцій і теплоелектроцентралей станом на ранок 25 липня відключені від енергосистеми через відсутність палива (вугілля і газу).

Про це свідчать дані на сайті НЕК "Укренерго".

Не працюють через відсутність палива 6 енергоблоків ТЕС Державної компанії "Центренерго": по два блоки на кожній зі станцій.

Також 3 з 6 блоків київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 не виробляють електроенергію через відсутність газу.

Ще два блоки не доступно на Запорізькій ТЕС.

Нагадаємо, на початку липня через маніпуляції трейдерів-спекулянтів, ціни на електроенергію впали нижче собівартості.

В результаті 6 липня зупинила роботу Слов'янська ТЕС компанії"Донбасенерго". Робота станції відновилася лише в 20-х числах липня.

Причиною аномального обвалу цін " Донбасенерго "назвала"систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

Пізніше про критичну ситуацію в роботі генеруючих потужностей повідомили компанії "Центенерго"і" ДТЕК Енерго".

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