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Третина екіпажу авіаносця "Шарль де Голь" заразилася коронавірусом

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 21:55
Третина екіпажу авіаносця "Шарль де Голь" заразилася коронавірусом
Фото: атомний авіаносець "Шарль де Голль"

Вірус підтвердили у 668 моряків

Коронавірус підтвердили у понад третини членів команди французького авіаносця "Шарль де Голль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

У Міністерстві збройних сил Франції уточнили, що ввечері 14 квітня були протестовані 1767 членів команди.

"Переважна більшість цих тестувань на даному етапі стосуються моряків. 668 були позитивними", - йдеться в заяві Міністерства.

Також повідомляється, що 31 моряка госпіталізували у військовий навчальний госпіталь Сент-Анн в Тулоні на півдні Франції. Один з них перебуває у важкому стані в реанімації.

Нагадаємо, екіпаж флагману французьких Військово-морських сил, атомного авіаносця "Шарль де Голль" ізолювали 13 квітня. Евакуювали на сушу і помістили на карантин близько 1900 осіб.

Також повідомлялося про першу смерть від коронавірусу на американському авіаносці "Теодор Рузвельт". За даними ВМС США, число заражених коронавірусом на борту корабля становить майже 600 осіб. Тестування на COVID-19 пройшли 92% членів екіпажу.

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