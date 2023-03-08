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В Беларусь начали прибывать новые российские войска и эшелоны с техникой, - Гаюн

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Осиповичи, Среда 08 марта 2023 15:42
В Беларусь начали прибывать новые российские войска и эшелоны с техникой, - Гаюн Фото: РФ отправила в Беларусь новые эшелоны с техникой и военными (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия отправила в Белоруссию новые подразделения своих войск, а также эшелоны с техникой. Вероятно, РФ проводит ротацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Білорускі Гаюн" в Telegram.

Так, вчера, 7 марта, на железнодорожный вокзал Осиповичи-1 (Могилевская область Беларуси) прибыли два эшелона с техникой и живой силой из РФ. Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочная (Московская область). В нем находилось 47 вагонов, из них:

  • 5 пассажирских вагонов (с личным составом - около 250 человек);
  • 3 крытых вагона (со снаряжением);
  • 39 вагонов-платформ (с военной техникой).

По данным мониторинговой группы, в Осиповичи прибыли 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон был отправлен со станции Вязьма (Смоленская область). В нем было 49 вагонов, из которых:

  • 4 пассажирских вагона (с личным составом - около 200 человек);
  • 5 крытых вагонов (со снаряжением);
  • 40 вагонов-платформ (с колесной и гусеничной военной техникой).

"Гаюн" предполагает, что Россия проводит ротацию войск, которые с 25 февраля начали покидать белорусские полигоны.

"На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, вероятно, также будут дислоцироваться на белорусских полигонах", - говорится в сообщении.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" ранее отмечала, что Россия проводит ротацию войск в Беларуси. Однако, по данным группы, Россия не накапливает свои силы в Беларуси, поскольку бросает резервы на фронт в Украину.

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