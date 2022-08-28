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Авіація РФ з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет

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Мінськ, Неділя 28 серпня 2022 23:03
Авіація РФ з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет Фото: авіація РФ з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Увечері 28 серпня російська авіація увійшла в повітряний простір Білорусі з РФ і випустила по території України не менше п'яти ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

О 19:14 з Росії через Мстиславль Могильовської області зайшли не менше п'яти літаків армії РФ, серед яких зафіксовані надзвукові ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М.

Далі маршрут російської авіації проходив через Рогачов в Жовтневий район Гомельської області. Перший пуск був зафіксований о 19: 29 над Жовтневим районом у бік південного заходу.

Далі пуски ракет фіксувалися кожні три хвилини з 19:32 до 19:38. Звуки запусків ракет були чутні над Туровом і Мозирем. Всього з 19:29 до 19:39 було запущено мінімум п'ять ракет.

Крім того, надходила інформація, що в 19:38-19:40 були чутні звуки п'яти вибухів або пусків ракет над Мікашевичами, Лунінцем і Століном. У період з 19:44 по 19:53 близько п'яти російських літаків повернулися через Мстиславль назад в Росію.

Авіація РФ з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет

Раніше стало відомо, що увечері 28 серпня 2022 року окупанти завдали чотири ракетних удари по місту Сарни у Рівненській області.

Також сьогодні ввечері прогриміли вибухи в Миколаєві. В області оголошено повітряну тривогу. Поки немає офіційної інформації про причини вибухів.

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