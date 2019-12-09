ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тренера "Зорі" визнали найкращим в 17 турі УПЛ завдяки перемозі над "Динамо"

Новини » Спорт     09.12.2019 - 10:55
Тренера "Зорі" визнали найкращим в 17 турі УПЛ завдяки перемозі над "Динамо"
Фото: Віктор Скрипник (zarya-lugansk.com)

Його підопічні вийшли на друге місце в чемпіонаті, змістивши киян на четверте

Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник визнаний найкращим наставником 17 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті Прем'єр-ліги.

Його підопічні здобули виїзну перемогу над київським "Динамо" (2:1), максимально загостривши турнірну ситуацію в групі лідерів. За цей поєдинок 50-річний український тренер отримав 4,8 бала від Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Луганчани обігнали суперника в турнірній таблиці, вийшовши на друге місце в чемпіонаті. "Динамо" ж опустилося на четверту сходинку і тепер відстає від лідируючого донецького "Шахтаря" на 14 очок.

В наступному турі УПЛ "Зоря" зіграє якраз проти "Шахтаря". Матч відбудеться 14 грудня на "Славутич-Арені" і почнеться о 17:00 за київським часом.

"Динамо" 12 грудня проведе останній домашній матч року проти швейцарського "Лугано". Це буде битва за вихід в плей-офф Ліги Європи. Кияни повинні перемагати в два м'ячі.

А 15 грудня "біло-сині" завершать рік виїзним поєдинком проти "Десни".

Нагадаємо, раніше перемога над "Динамо" принесла тренеру і півзахиснику "Десни" Олександру Рябоконю і Владиславу Калитвинцеву звання кращих у 7 турі української Прем'єр-ліги.

УПЛ визначила найкращого футболіста і тренера у листопаді "Динамо" поступилося "Мальме" в передостанньому турі Ліги Європи
Новини України ДинамоЧемпионат УкраиныЗарятренерУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся