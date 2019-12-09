Тренера "Зари" признали лучшим в 17 туре УПЛ благодаря победе над "Динамо"

Фото: Виктор Скрипник (zarya-lugansk.com)

Его подопечные вышли на второе место в чемпионате, сместив киевлян на четвертое

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник признан Всеукраинским объединением тренеров по футболу лучшим наставником 17 тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте Премьер-лиги.

Его подопечные одержали выездную победу над киевским "Динамо" (2:1), максимально обострив турнирную ситуацию в группе лидеров.

С победой всех искренне поздравляем!!!!! pic.twitter.com/pR9Rs4FoIK — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 8, 2019

Луганчане обогнали соперника в турнирной таблице, выйдя на второе место в чемпионате. "Динамо" же опустилось на четвертую строчку и теперь отстает от лидирующего донецкого "Шахтера" на 14 очков.

Напомним, ранее победа над "Динамо" принесла тренеру и полузащитнику "Десны" Александру Рябоконю и Владиславу Калитвинцеву звание лучших в 7 туре украинской Премьер-лиги.