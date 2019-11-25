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УПЛ обрала найкращого тренера і футболіста 15 туру

Новини » Спорт     25.11.2019 - 12:34
УПЛ обрала найкращого тренера і футболіста 15 туру
Фото: Жуніор Мораес (shakhtar.com)

Ними стали форвард "Шахтаря" та наставник "Колоса"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) обрала найкращого тренера і гравця 15 туру чемпіонату України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Кращим футболістом чтала нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес. Форвард "гірників" оформив хет-трик у матчі проти "Львова" (4:1). У голосуванні він відчутно (шість голосів проти трьох) випередив півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова.

Найкращим тренером став Руслан Костишин. Наставник "Колоса" отримав середній бал 4,6 з 5 за такими критеріями: номінальний результат команди, управління підопічними, робота з кадрами, тренерська майстерність, накопичувальний критерій. Його підопічні переграли одного з лідерів чемпіонату України - чернігівську "Десну" (2:0), перервавши тривалу серію невдач.

"Шахтар" продовжує лідирувати у турнірній таблиці УПЛ, на друге місце піднялось "Динамо" завдяки перемозі над "Маріуполем" (3:0). Третьою йде луганська "Зоря", яка досить несподівано поступилася в гостях "Олександрії".

Нагадаємо, нещодавно "Колос" підписав контракт з нападаючим Арні Вілхьялмссоном, який став першим легіонером в історії ковалівського клубу.

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