Фото: Руслан Ротань (facebook.com/fcolympicdonetsk)

На цій посаді він змінив Олександра Головка

Колишній гравець національної команди України Руслан Ротань призначений головним тренером молодіжної збірної України (U-21). Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Таке рішення було прийнято на засіданні Виконавчого комітету федерації за пропозицією Комітету національних збірних команд. На цій посаді 37-річний фахівець змінив Олександра Головка, який був звільнений після непотрапляння команди на молодіжний Євро-2019.

"Очолити молодіжну збірну України - велика честь для мене, - сказав новий керманич команди Руслан Ротань. - У моїй ігровій кар'єрі збірна завжди була особливою командою, і її кольори я завжди захищав із гордістю. Постараюся виправдати таку довіру і в якості тренера й не підвести нікого - особливо наших уболівальників".

Нагадаємо, після завершення кар'єри гравця Ротань працював помічником наставника В'ячеслава Шевчука в донецькому "Олімпіку".