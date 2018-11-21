У збірній України за Шевченка дебютували 20 гравців

Фото: тренування гравців збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)

Найбільше новачків з "Динамо"

За два з гаком роки роботи головного тренера Андрія Шевченка в збірній України дебютували 20 футболістів. Про це інформує zbirna.com.

Останніми двома новачками "синьо-жовтих" стали Віталій Миколенко та Мар'ян Швед в товариському матчі з Туреччиною.

Список всіх дебютантів виглядає так: Соболь, Шахов, Циганков, Бесєдін, Матвієнко, Шепелев, Марлос, Буяльський, Коломоєць, Андрієвський, Шабанов, Мякушко, Лунін, Бурда, Шапаренко, Яремчук, Пластун, Боярчук, Миколенко, Швед.

Сім гравців на момент дебюту представляли київське "Динамо", три - луганську "Зорю" і львівські "Карпати", двоє - бельгійський "Гент", а по одному - з донецьких "Шахтаря" і "Олімпіка", полтавської "Ворскли", "Маріуполя" і грецького ПАОКа.

Нагадаємо, в товариському матчі проти збірної Туреччини тренерський штаб збірної України виставив наймолодший склад за всі матчі, коли "синьо-жовтими" керує Андрій Шевченко. Середній вік команди - 23,3 року.