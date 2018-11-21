ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У збірній України за Шевченка дебютували 20 гравців

Новини » Спорт    21.11.2018 - 12:49
У збірній України за Шевченка дебютували 20 гравців
Фото: тренування гравців збірної України (facebook.com/UaNationalFootball)

Найбільше новачків з "Динамо"

За два з гаком роки роботи головного тренера Андрія Шевченка в збірній України дебютували 20 футболістів. Про це інформує zbirna.com.

Останніми двома новачками "синьо-жовтих" стали Віталій Миколенко та Мар'ян Швед в товариському матчі з Туреччиною.

Список всіх дебютантів виглядає так: Соболь, Шахов, Циганков, Бесєдін, Матвієнко, Шепелев, Марлос, Буяльський, Коломоєць, Андрієвський, Шабанов, Мякушко, Лунін, Бурда, Шапаренко, Яремчук, Пластун, Боярчук, Миколенко, Швед.

Сім гравців на момент дебюту представляли київське "Динамо", три - луганську "Зорю" і львівські "Карпати", двоє - бельгійський "Гент", а по одному - з донецьких "Шахтаря" і "Олімпіка", полтавської "Ворскли", "Маріуполя" і грецького ПАОКа.

Нагадаємо, в товариському матчі проти збірної Туреччини тренерський штаб збірної України виставив наймолодший склад за всі матчі, коли "синьо-жовтими" керує Андрій Шевченко. Середній вік команди - 23,3 року.

Збірна України потрапила до другого кошика при жеребкуванні відбору Євро-2020 Збірна України завершила рік нічиєю в товариському матчі з Туреччиною
Новини України Андрій ШевченкоЗбірна УкраїнитренерФутбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся