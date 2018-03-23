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Збірна України зіграла внічию у товариському матчі з Саудівською Аравією

НовиниСпорт    23.03.2018 - 22:59
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/SaudiNT)
Фото: Україна - Саудівська Аравія (twitter.com/SaudiNT)

Поєдинок завершився з рахунком 1:1

Збірна України в товариському матчі зіграла внічию з учасником чемпіонату світу 2018 року Саудівською Аравією. Поєдинок пройшов на муніципальному стадіоні Марбельї і завершився з рахунком 1:1.

Поєдинок проходить не в самому швидкому темпі, українці в цілому мають перевагу, але одна помилка призвела до голу Саудівської Аравії.

На 32 хвилині після подачі Євгена Коноплянки ударом головою рахунок в матчі відкрив Артем Кравець. Саудівці зрівняли рахунок на 38 хвилині після подачі з кутового.

У другому таймі була рівна гра: обидві команди мали шанси здобути перемогу.

Наступні матчі збірних пройдуть 27 березня: Україна битиметься з Японією в Льєжі, а Саудівська Аравія відправиться в гості до Бельгії.

На чемпіонаті світу 2018 року збірна Саудівської Аравії в групі А зіграє з Уругваєм, Єгиптом і РФ.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, що частина гравців після першого товариського матчу відправиться в молодіжну команду.

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Теги публікації: Збірна України, Саудовская Аравия, счета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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