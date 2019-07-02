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Сторони в ТКГ підтвердили необхідність перемир'я на Донбасі, - Сайдік

Новини » Політика    02.07.2019 - 20:23
Сторони в ТКГ підтвердили необхідність перемир'я на Донбасі, - Сайдік
Фото: Мартін Сайдик (unmultimedia.org)

На засіданні сторони продовжили обговорювати укладання "хлібного перемир'я" на Донбасі

Сторони на засіданні тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську продовжили обговорювати укладання "хлібного перемир'я" і підтвердили його необхідність. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Він нагадав, що 26 червня почалося розведення сил і засобів у Станиці Луганській.

"На попередньому тижні ми стали свідками процесу розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської. Він став довгоочікуваним і дійсно важливим кроком. Він явно доводить, що при наявності бажання досягнуті домовленості можна швидко втілити в життя. Це вселяє надію і оптимізм для нашої подальшої роботи", - сказав Сайдік.

Сьогодні на переговорах у Мінську в робочій групі з безпеки ключовою темою було розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

"Що стосується так званого хлібного перемир'я, сторони підтвердили його необхідність і погодилися продовжити обговорення цього питання на наступному засіданні", - поінформував Сайдік.

Додамо, що економічна робоча група серед інших тим сьогодні приділила особливу увагу питанням водопостачання по обидві сторони від лінії зіткнення і, зокрема, фінансового стану на підприємстві "Вода Донбасу". Гуманітарна підгрупа продовжила дискусію з питань обміну утримуваними у зв'язку з конфліктом. Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 17 липня.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську (Білорусь) розпочали свою роботу підгрупи тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Раніше анонсувалося, що ТКГ у вівторок розгляне ситуацію із загибеллю військових на Донбасі.

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Новини України ДонбасМартин сайдик
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