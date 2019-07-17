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У Мінську почалося засідання ТКГ

Новини » Політика    17.07.2019 - 14:43
У Мінську почалося засідання ТКГ
Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Засідання ТКГ відбувається у Мінську 17 липня

У середу, 17 липня, Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-секретаря Леоніда Кучми Дарки Оліфер у Facebook.

Так, за словами Оліфер, засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі вже розпочалося.

У Мінську почалося засідання ТКГ

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що в рамках чергового засідання ТКГ у Мінську буде розглянуте питання обстрілу проросійськими бойовиками санітарного автомобіля поблизу Водяного на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що на минулому засіданні ТКГ щодо ситуації на Донбасі сторони продовжили обговорення питання укладення "хлібного перемир'я". Також на засіданні сторони обговорювали розведення сил та засобів у Станиці Луганській та відновлення водопостачання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного до складу Тристоронньої групи. При цьому глава держави звільнив представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.

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