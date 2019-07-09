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Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу

Новини » Політика    09.07.2019 - 16:00
Зеленський повернув Безсмертного в контактну групу
Фото: Роман Безсмертний (facebook.com/roman.bezsmertnyi)

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня

Президент України Володимир Зеленський повернув у Тристоронню контактну групу (ТКГ) Романа Безсмертного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 9 липня.

При цьому наголошується, що глава держави звільнив представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.

"На часткову зміну статті 1 указу президента України від 19 червня 2019 № 414 "Питання забезпечення представництва України в Тристоронній контактній групі" уповноважити Безсмертного Романа Петровича представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи, звільнивши від виконання цих обов'язків А Моцика", - йдеться в указі №504/2019.

Відзначимо, в 2015 році Романа Безсмертного призначили представником України з політичних питань в ТКГ. На засіданнях він наполягав на необхідності вирішення питань безпеки, припинення вогню і звільнення заручників. У квітні 2016 року Безсмертний залишив контактну групу.

Зеленський повернув Безсмертного в контактну групуНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох українських представників у Тристоронній контактній групі. Згідно з указом президента від 19 червня, Україну в ТКГ будуть представляти Богдан Бондар, Ігор Веремій, Валерія Лутковська та Олександр Моцик.

Крім того, президент Володимир Зеленський повернув Леоніда Кучму в Тристоронню контактну групу. Так, Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи.

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