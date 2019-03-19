На трьох облгазах виявили незаконні донарахування

Фото: перевірки облгазів виявили порушення (колаж РБК-Україна)

Перевірки облгазів підтвердили порушення

У ході перевірок облгазів на трьох з них виявили незаконні донарахування за газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter НАК "Нафтогаз України".

Повідомляється, що завершилися перевірки "Вінницягазу", "Волиньгазу" і "Київоблгазу" по справі коефіцієнтів.

"За всіма трьома облгазам однакові результати - порушення ліцензійних умов, а нарахування додаткових обсягів газу побутовим споживачам з використанням коефіцієнта є незаконними", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в п'ятницю, 22 березня, відбудеться засідання регулятора. Планується, що ці облгази оштрафують на 850 тис. гривень, їх зобов'яжуть провести перерахунок обсягів споживання для всіх побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше в 8 областях почалася перевірка облгазів через завищені платіжки. Перевірки, які триватимуть до середини квітня, стартували у Вінницькій, Волинській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Закарпатській і Хмельницькій областях.

Крім того, регулятор анонсував санкції проти облгазів бізнесмена Дмитра Фірташа.