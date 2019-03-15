Регулятор просить дозволити нові перевірки облгазів

Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/Ok.Kryvenko)

Облгази перевірять на роботу в режимі добового балансування

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) просить дозволити позапланову перевірку роботи 30 облгазів в режимі добового балансування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави НКРЕКП Оксани Кривенко.

Вона зазначила, що регулятор звернувся до Державної регуляторної служби з проханням дозволити перевірити роботу 30 операторів газорозподільчих систем в режимі добового балансування.

"В разі отримання дозволу ДРС буде досліджено дотримання норм кодексу ГТС", - зазначила Кривенко.

Нагадаємо, раніше у восьми областях почалася перевірка облгазів через завищені платіжки за газ. Перевірки, який триватимуть до середини квітня, стартували у Вінницькій, Волинській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Закарпатській і Хмельницькій областях.

Крім того, регулятор анонсував санкції проти облгазів бізнесмена Дмитра Фірташа.

"У березні буде проведено позапланові перевірки операторів газорозподільних мереж щодо донарахування обсягів... І у разі виявлення порушень та невиконання рішень НКРЕКП ми будемо приймати відповідні санкції", - сказала Кривенко.