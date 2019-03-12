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Регулятор розпочав перевірки облгазів

Новини » Політика    12.03.2019 - 10:12
Регулятор розпочав перевірки облгазів
Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/Ok.Kryvenko)

Перевірки триватимуть до середини квітня

Перевірки облгазів у восьми областях розпочала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕПК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови НКРЕПК Оксани Кривенко. 

Вона повідомила, що наразі стартували перевірки облгазів у Вінницькій, Волинській, Київській, Івано-Франківській, Харківській, Чернігівській, Закарпатській та Хмельницькій областях. 

"Ми вже учора одночасно розпочали планові та позапланові перевірки 6 облгазів, - це Вінницягаз, Волиньгаз, Івано-Франківськгаз, Київоблгаз, Харківгаз, Чернігівгаз. Сьогодні стартувала перевірка Закарпаттягаз та Хмельницькгаз. Марафон перевірок триватиме до середини квітня", - написала Кривенко. 

Регулятор розпочав перевірки облгазівРБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 5 березня в черговий раз доручив перевірити облгази. У грудні Гройсман доручав регулятору перевірити облгази через завищені платіжки за газ.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП планує розпочати у березні перевірки 20 операторів газорозподільних мереж. Облгази перевірятимуть на предмет донарахування в платіжках споживачів додаткових обсягів природного газу за приведення до стандартних умов.

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