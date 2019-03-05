Регулятор анонсував санкції проти облгазів Фірташа

Фото: Оксана Кривенко (facebook.com/Ok.Kryvenko)

Результати перевірок будуть найближчим часом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) планує розпочати у березні перевірки 20 операторів газорозподільних мереж. Про це повідомляє сказала голова комісії Оксана Кривенко на селекторній нараді в уряді, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона нагадала, що ці оператори здійснюють незаконні донарахування в платіжках за газ "для приведення до стандартних умов" і працюють в 15 областях.

Як зазначила Кривенко, в жовтні 2018 року до комісії почали надходити численні звернення споживачів щодо додаткових нарахувань.

"За жовтень такі донарахування склали по 1,5% від обсягів споживання. Комісія в листопаді прийняла 42 постанови щодо заборони донарахувань", - розповіла вона.

Водночас облгази продовжують виставляти платіжки з завищеними обсягами, через що регулятор планує здійснити перевірки цих компаній.

"В березні буде проведено позапланові перевірки операторів газорозподільних мереж щодо донарахування обсягів… І у разі виявлення порушень і невиконання рішень НКРЕКП ми будемо приймати відповідні санкції", - сказала вона.

Нагадаємо, міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що донарахування, які здійснюють облгази в платіжках за газ, є абсолютно незаконними. Міністр навів приклад, коли по лічильнику виходить сума 100 грн, а облгази виставляють рахунок на 130 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці грудня 2018 року Кабінет міністрів України дав доручення НКРЕКП перевірити облгази на дотримання законодавства.