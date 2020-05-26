У трьох монастирях Києва знято карантинні обмеження. У приміщеннях перед відкриттям зробили повну дезінфекцію.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, у Києві провели повну дезінфекцію трьох монастирів, після чого вони були відкритими.

"У столиці зняли карантин в кількох монастирях, що були закриті через спалахи захворювання. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі, Іонинському та Свято-Покровському чоловічих монастирях", - сказав мер.

Також він додав, що за весь період карантину зробили більше тисячі лабораторних досліджень ПЛР-тестів священнослужителів. Крім того, він зазначив, що саме завдяки вчасно проведеним протиепідемічним заходам та дотриманню суворого карантину, вдалося локалізувати осередки захворювання коронавірусом.

Крім того, мер міста закликав служителів усіх конфесій дотримуватись регламенту і санітарних вимог, щоб не сталося нових спалахів хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що в столиці через пандемію були закриті два монастирі та два гуртожитки.

Разом з тим, у Київській області з вівторка, 26 травня, дозволили перевезення пасажирів в межах області.

Також РБК-Україна писало, що в рамках ослаблення карантину в Києві з 1 червня планують відновити роботу міської електрички.