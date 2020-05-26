У Київській області з вівторка дозволили пасажирські перевезення

Фото: пасажирські перевезення (Віталій Носач/РБК-Україна)

Перевезення дозволили всередині області

У Київській області з вівторка, 26 травня, дозволили перевезення пасажирів в межах області. Показник інцидентності в Київській області не підвищився.

Про це повідомляє прес-служба Київської обласної державної адміністрації.

"Відсьогодні дозволені перевезення пасажирів і всередині області. Сподіваюся на громадянську відповідальність водіїв і пасажирів. Сумлінно виконуйте певним санітарним правилам, щоб не довелося повертати суворі карантинні обмеження", - заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови ОДА Василь Володін.

За його словами, сьогоднішній показник інцидентності в Київській області не підвищився, і обмежувальні заходи приносять очікувані результати.

Нагадаємо, ослаблення карантину може початися ще і в Дніпропетровській області, адже на сьогодні регіон відповідає всім критеріям для другого етапу ослаблення.

Як писало РБК-Україна, в рамках ослаблення карантину в Києві з 1 червня планують відновити роботу міської електрички.

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Автор: Юлия Струк