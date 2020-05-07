Установи, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин
В Києві закриті на карантин два гуртожитки та два монастиря через спалах коронавірусної хвороби. Про це повідомив мер Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
Кличко зазначив, що установи, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин.
Сьогодні на брифінгу він повідомив, що "у столиці на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі".
Нагадаємо, приміський транспорт запустять з початком ослаблення карантину в Києві. Кабінет міністрів повинен дозволити приміське сполучення, як тільки почнеться ослаблення карантину.
Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що в рамках ослаблення карантину наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.
Крім того, столичний мер заявив, що метро в Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу. Як відомо, метро в Україні було закрито з початку карантину в країні. Кабмін побоюється відкривати метро і в ОП прогнозують, що воно запрацює тільки влітку. Однак, в Харкові хочуть відкрити метрополітен з 12 травня.