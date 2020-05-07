Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Установи, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин

В Києві закриті на карантин два гуртожитки та два монастиря через спалах коронавірусної хвороби. Про це повідомив мер Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко зазначив, що установи, в яких фіксують випадки захворювання, закривають на карантин.

Сьогодні на брифінгу він повідомив, що "у столиці на карантин закриті два гуртожитки та два монастирі".

Нагадаємо, приміський транспорт запустять з початком ослаблення карантину в Києві. Кабінет міністрів повинен дозволити приміське сполучення, як тільки почнеться ослаблення карантину.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що в рамках ослаблення карантину наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.

Крім того, столичний мер заявив, що метро в Києві відкриється за рішенням уряду і це буде не відразу. Як відомо, метро в Україні було закрито з початку карантину в країні. Кабмін побоюється відкривати метро і в ОП прогнозують, що воно запрацює тільки влітку. Однак, в Харкові хочуть відкрити метрополітен з 12 травня.