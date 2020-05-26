У Києві назвали терміни відновлення роботи міської електрички

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Міська електричка Києва відновить роботу з 1 червня

В рамках ослаблення карантину в Києві з 1 червня планують відновити роботу міської електрички. Терміни її запуску прив'язані до третього етапу пом'якшення обмежень.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міська електричка Києва відновить роботу разом з усім залізничним транспортом України.

"Це прописано в плані виходу з карантину, який розробив уряд. Згідно з цим планом, вже з 1 червня в Україні планують відновити залізничні пасажирські перевезення у приміському, регіональному та міжобласному сполученні, у тому числі міської електрички", - зазначив Кличко.

Він також додав, що міська влада після запуску метро і наземного громадського транспорту вивчає ситуацію, щоб не допустити сплеску захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що залізничне сполучення в Україні запустять вже цього тижня, хоча уряд заявляв про відновлення з 1 червня.

Зазначимо, з 25 травня заробили метрополітени Києва, Харкова та Дніпра, які були закриті більше двох місяців через карантин.

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Автор: Іван Петров