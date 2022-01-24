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В Одесі замінували всі школи і ТРЦ

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Одеса, Понеділок 24 січня 2022 14:58
В Одесі замінували всі школи і ТРЦ Фото: автомобіль патрульної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У понеділок, 24 січня, надійшло анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл і торгових центрів в Одесі. В даний момент в місті відбувається евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

"Невідомий заявив про мінування всіх шкіл і торгових центрів міста. Зараз там проходить евакуація", - пише видання.

При цьому уточнюється, що після цього на місці працюватимуть вибухотехніки та кінологи, а також слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, у понеділок, 24 січня, надійшло повідомлення про мінуванні всіх шкіл Кривого Рогу. Школярів планують знову перевести на дистанційну форму навчання.

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