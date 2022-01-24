ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Кривому Розі замінували всі школи міста

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 січня 2022 11:30
У Кривому Розі замінували всі школи міста Фото: огороджувальна стрічка Національної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

У понеділок, 24 січня, надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл Кривого Рогу. Школярів планують знову перевести на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Криворізький".

"Сьогодні, 24 січня, надійшло повідомлення про мінування всіх шкіл Кривого Рогу", - йдеться в повідомленні.

Для безпеки дітей і співробітників в місті було прийнято рішення про те, що школи сьогодні працювати не будуть.

"Нагадуємо, 13 січня почали надходити повідомлення про мінування навчальних закладів міста та ТРЦ. Всі вони виявилися хибними. Через ці повідомлення школи міста перевели на дистанційну форму навчання до 21 січня. З сьогоднішнього дня заняття в школах повинні були проходити в очному режимі", - уточнює ЗМІ.

Як стало відомо, школярів планують знову перевести на дистанційну форму навчання, пишуть педагоги в батьківських чатах. Чиновники поки це ніяк не коментують.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала студента, який за допомогою російських спецслужб "замінував" гірничий професійний коледж Криворізького національного університету. Їхніми послугами він скористався через Telegram-чат.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа
NEWS
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
В Україні за добу заразились коронавірусом майже 13 тисяч людей
DAILY
Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Новий підйом. До чого призведе спалах "Омікрону" в Україні