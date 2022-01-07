США можуть обговорити з Росією скорочення присутності та навчань у Східній Європі, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена готує список пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед цих пропозицій скорочення військової присутності та навчань у Східній Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC .

Як розповіли телеканалу чинний чиновник адміністрації США та два колишніх співробітника національної безпеки, на майбутніх переговорах можуть обговорити масштаби військових навчань, які проводять США та Росія, а також кількість американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі. Однак у відповідь на це Росія має забрати свої "Іскандери" з Калінінградської області.

"Адміністрація складає список варіантів зміни позицій сили в Європі для обговорення з Росією на переговорах", - сказав представник адміністрації Байдена.

Проте обговорювати такі кроки США готові лише у випадку, якщо Росія також виявить бажання обговорити скорочення своєї присутності в регіоні.