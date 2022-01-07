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США можуть обговорити з Росією скорочення присутності та навчань у Східній Європі, - NBC

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Вашингтон, П'ятниця 07 січня 2022 19:42
США можуть обговорити з Росією скорочення присутності та навчань у Східній Європі, - NBC Фото: США можуть обговорити з РФ скорочення військової присутності в Європі (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена готує список пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед цих пропозицій скорочення військової присутності та навчань у Східній Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC.

Як розповіли телеканалу чинний чиновник адміністрації США та два колишніх співробітника національної безпеки, на майбутніх переговорах можуть обговорити масштаби військових навчань, які проводять США та Росія, а також кількість американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі. Однак у відповідь на це Росія має забрати свої "Іскандери" з Калінінградської області.

"Адміністрація складає список варіантів зміни позицій сили в Європі для обговорення з Росією на переговорах", - сказав представник адміністрації Байдена.

Проте обговорювати такі кроки США готові лише у випадку, якщо Росія також виявить бажання обговорити скорочення своєї присутності в регіоні.

Американські чиновники вважають, що для будь-якої зміни військової присутності США в Європі Росія повинна буде вжити взаємних, рівноцінних кроків для скорочення своїх сил, а відведення російських військ з України буде недостатньо.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори між США та РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах буде очолювати заступник держсекретаря США.

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