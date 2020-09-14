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Навальний вже встає з ліжка, його відключили від ШВЛ

Берлін, Понеділок 14 вересня 2020 16:31
Навальний вже встає з ліжка, його відключили від ШВЛ
Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває на лікуванні у Німеччині, вже самостійно встає з ліжка. Його також остаточно відключили від штучної вентиляції легенів.

Про це йдеться в повідомленні берлінської клініки "Шаріте".

Повідомляється, що стан Навального продовжує поліпшуватися.

"Пацієнта стало можливим повністю відключити від ШВЛ. Він стає все більш мобільним і вже може тимчасово покинути ліжко", - йдеться в повідомленні клініки.

Також лікарі додали, що публікують інформацію про стан Навального за погодженням з ним і його дружиною.

Нагадаємо, раніше офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального речовиною класу "Новічок". Сьогодні про підсумки французьких досліджень російському президенту Володимиру Путіну повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Навальний повністю прийшов у свідомість після отруєння ще минулого тижня. За даними німецьких ЗМІ, він може говорити і пам'ятає деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.

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