ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Берліні назвали умову передачі матеріалів Росії по Навальному

Берлін, П'ятниця 11 вересня 2020 14:29
У Берліні назвали умову передачі матеріалів Росії по Навальному
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Генеральна прокуратура Берліна підтвердила отримання запиту про надання Російської Федерації правової допомоги у справі про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. При цьому було зазначено, що інформацію про стан Навального, прокуратура може повідомити з його згоди.

Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.

"Генпрокуратура Берліна отримала запит від юридичного управління сенату Берліна для надання юридичної допомоги за російським запитом про правову допомогу і одержання у зв'язку з цим інформації про стан здоров'я Олексія Навального з його згоди", - йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що "інша інформація поки недоступна" з даного питання.

Нагадаємо, Німеччина передала результати проб Навального експертам Організації по забороні хімічної зброї.

Раніше стало відомо, що Навальний повністю прийшов у свідомість, він знову може говорити і, ймовірно, може згадати подробиці того, що було перед втратою свідомості на борту літака в РФ.

Опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, його госпіталізували в Омську. Після переведення в берлінську клініку "Шаріте" німецькі фахівці прийшли до висновку, що опозиціонера отруїли отрутою "Новачок".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Російська ФедераціяГерманияНавальный
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся