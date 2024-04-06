ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Надо разделять. Зеленский отреагировал на "травлю" ТЦК в соцсетях

Украина, Суббота 06 апреля 2024 19:50
UA EN RU
Надо разделять. Зеленский отреагировал на "травлю" ТЦК в соцсетях Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Граждане Украины должны понимать, что не вся информация, подаваемая в соцсетях является объективной.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, относительно того, как можно вернуть уважение гражданских к людям в военной форме, президент отметил, что, по его мнению, у общества уже есть уважение к военным.

"Но люди должны понять, что то, что в Telegram-каналах и TikTok - надо как-то разделить. Потому что тебе подают это "блюдо", и будут тебе давать. И ты будешь поддерживать это, потому что иногда ты не готов сказать публично о войне или о ТЦК, но сидя в соцсетях ты готов это сделать", - подчеркнул президент.

Скандалы из ТЦК

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

Кроме того, разразился скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Мы также писали, что в сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространила российская пропаганда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ТЦК Война России против Украины
NEWS
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС