В сети вспыхнул скандал с начальником ТЦК в Ровенской области: начата проверка

В сети вспыхнул скандал с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. Начата служебная проверка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

В сети распространяется видео, вероятно, с начальником одного из ТЦК в Ровенской облаке. Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

По данному факту начата служебная проверка.

"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", - говорится в сообщении.

Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.