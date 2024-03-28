В сети вспыхнул скандал с начальником ТЦК в Ровенской области: начата проверка
В сети вспыхнул скандал с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. Начата служебная проверка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
В сети распространяется видео, вероятно, с начальником одного из ТЦК в Ровенской облаке. Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.
По данному факту начата служебная проверка.
"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении", - говорится в сообщении.
Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия.
Скандалы из ТЦК
Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области люди в военной форме "упаковали" мужчину. Закарпатский ТЦК заявил, что проводит проверку.
В прошлом году в сети разразился скандал из-за действий представителей военкомата в Хмельницком. Тогда же сотрудники ТЦК пытались силой забрать мужчину из больницы, где он якобы проходил военно-врачебную комиссию.
Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.
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