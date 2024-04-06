Треба розділяти. Зеленський відреагував на "цькування" ТЦК в соцмережах
Громадяни України мають розуміти, що не вся інформація, що подається в соцмережах є об'єктивною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.
На питання журналіста, щодо того, як можна повернути повагу цивільних до людей у військовій формі, президент наголосив, що, на його думку, у суспільства вже є повага до військових.
"Але люди повинні зрозуміти, що те, що в Telegram-каналах та TikTok - треба якось розділити. Тому що тобі подають цю "страву", і будуть тобі давати. І ти будеш підтримувати це, тому що іноді ти неготовий сказати публічно про війну чи про ТЦК, але сидячи в соцмережах ти готовий це зробити", - підкреслив президент.
Скандали з ТЦК
Нагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК.
Також нещодавно у Закарпатській області чоловік спробував вчинити самогубство на території ТЦК, ініціювали перевірку.
Крім того, спалахнув скандал за участі начальника ТЦК у Рівненській області. У мережі з'явилися кадри, зняті під час таємного відеоспостереження у службовому приміщенні.
Ми також писали, що у мережі з'явився фейк про Житомирський обласний територіальний центр комплектування. Неправдиву інформацію поширила російська пропаганда.
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