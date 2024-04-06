В сети распространяется фейк о Житомирском ТЦК: причастна российская пропаганда
В сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространяет российская пропаганда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП в Facebook.
В сети появилось видео, где женщина на украинском языке жалуется, что якобы ей отказали в выплате за погибшего мужа на фронте. При этом распространять ролик начала пропаганда РФ.
"Такое лицо не обращалось в Житомирский ТЦК и СП за оформлением выплат. Документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ", - сообщил заместитель начальника сектора социальных выплат Житомирского ТЦК и СП Александр Негерей.
Он пояснил, что ТЦК не занимаются назначением денежной помощи и ее размерами, а также не являются распорядителями бюджетных средств.
"Главная цель врага - дискредитировать работу ТЦК используя фейковые видео, которые распространяются в соцсетях. Все это направлено для срыва мобилизации", - считают в военкомате.
Скандалы с ТЦК
Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.
Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.
Кроме того, вспыхнул скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.