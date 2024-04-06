ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В сети распространяется фейк о Житомирском ТЦК: причастна российская пропаганда

Житомир, Суббота 06 апреля 2024 09:43
UA EN RU
В сети распространяется фейк о Житомирском ТЦК: причастна российская пропаганда Фото: в Житомирском ТЦК опровергли фейк о выплатах за гибель военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети появился фейк о Житомирском областном территориальном центре комплектования. Ложную информацию распространяет российская пропаганда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП в Facebook.

В сети появилось видео, где женщина на украинском языке жалуется, что якобы ей отказали в выплате за погибшего мужа на фронте. При этом распространять ролик начала пропаганда РФ.

"Такое лицо не обращалось в Житомирский ТЦК и СП за оформлением выплат. Документ на видео не соответствует стандартам делопроизводства ВСУ", - сообщил заместитель начальника сектора социальных выплат Житомирского ТЦК и СП Александр Негерей.

Он пояснил, что ТЦК не занимаются назначением денежной помощи и ее размерами, а также не являются распорядителями бюджетных средств.

"Главная цель врага - дискредитировать работу ТЦК используя фейковые видео, которые распространяются в соцсетях. Все это направлено для срыва мобилизации", - считают в военкомате.

В сети распространяется фейк о Житомирском ТЦК: причастна российская пропаганда

Скандалы с ТЦК

Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.

Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.

Кроме того, вспыхнул скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир ТЦК Фейки
NEWS
Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки
Пуски ракет и дронов, пожар в Харькове и "прилеты" в Запорожье: подробности ночной атаки
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС